Primo maggio: tutti gli eventi da non perdere

Pic nic, bancarelle, balli scatenati e tanto divertimento all'aria aperta: sembra essere questa la ricetta vincente del primo maggio 2018. Si inizia con un piacevole déjeuner sur l'herbe sui prati dell'Orangerie di Villa Sant'amico, un esclusivo parco privato a Morro d'Alba. I più scatenati possono trascorrere un giorno di festa alle Cantine Moroder dove si tiene il BBQ Porco del Conero atto secondo, per un pieno di elettronica, buon vino e relax. Rimanendo in tema pic-nic c'è anche quello musicale all'eremo dei Frati Bianchi: ad accompagnare la scampagnata c'è la musica rock di Bruno del Transilvania insieme all'elettronica di David Scaloni, Lorenzino e Klén.

Gli amanti delle escursioni non possono perdere quella alla scoperta dell'asparago di Avacelli di Arcevia mentre, a Sirolo, si passeggia tra gli stand e le bancarelle al parco della Repubblica. A proposito di mercato ambulante, dal 1 al 4 maggio ad Ancona c'è la fiera di San Ciriaco dedicata al patrono della città dorica. Infine, si balla fino al mattino al Sottovento di Numana con il party scatenato in stile beach club e allo stabilimento Playa solero di Palombina.