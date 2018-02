Convegni: a lezione di scrittura con il presidente dell'Accademia della Crusca

Il presidente onorario dell'Accademia della Crusca, Francesco Sabatini, ospite all'Hotel Federico II di Jesi per il convegno “Parlare e scrivere bene ha a che fare con la vita”. L'evento si tiene il 1 febbraio alle ore 16.30 presso la sala dell'auditorium.



Francesco Sabatini, già coautore del Dizionario Italiano Sabatini-Coletti, conosciuto dal pubblico televisivo per la sua grande capacità divulgativa, ci insegna come farlo in questa appassionante lezione di italiano. Introduce la Prof.ssa Costantina Marchegiani. Agli interessati sarà rilasciato un attestato di presenza. Evento formativo accreditato dall'Ordine dei giornalisti. Per info: 0731207523 info@fondazionecrj.it