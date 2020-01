Presepi in mostra presso la Casa Grimani Buttari di Osimo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Presso la Casa Grimani Buttari di Osimo, sabato 11 gennaio alle ore 10:00 ci sarà l’inaugurazione alla Sala Vetrata di una mostra di Presepi realizzati da Riccardo Pierini. Originario di Massignano di Ancona, ora abita ad Agugliano, è appassionato di pittura e da anni sta sviluppando la sua grande passione: realizzare Presepi in scatole di legno di varie forme e dimensioni. Il bello è che da una normale scatola di legno chiusa, che potrebbe contenere chissà quale vecchia cianfrusaglia, aprendola si scopre un Presepe in miniatura che si sviluppa con paesaggi, sfondi colori, forme sempre diverse e, soprattutto con personaggi, animali realizzati in legno uno ad uno, colorati e con dimensioni proporzionate alla sua posizione rispetto all’osservatore. Ma non basta, ciascuna opera ha la sua caratteristica, il suo particolare sviluppo scenografico, le sue luci che illuminano ogni angolo, anche quello più remoto. Riccardo Pierini ora è un pensionato – ma una volta era elettricista presso l’ASUR – e la sua grande passione è sempre stata quella di realizzare Presepi già quando aveva poco più di una ventina di anni. Allora non c’erano tanti soldi per acquistare i pupi per fare un bel Presepe, da qui l’idea di costruirselo, dapprima un disegno su carta, e poi materiali diversi di riciclo, colori acrilici e piano piano si dipana una storia, un paesaggio che è sempre diverso e, dopo circa una ventina di giorni di lavoro, è completato. Pierini ha già fatto diverse mostre dei suoi Presepi: Jesi, Osimo, Ancona al Lazzaretto, Camerano ed ora qui nella Casa Grimani Buttari di Osimo che è ben felice di ospitarlo perché il Presepe, in questo luogo, è sempre stato un elemento centrale e sempre molto sentito sia dagli Ospiti che dai familiari oltre che dal personale tutto. Diamo quindi appuntamento per sabato 11 e domenica 12 gennaio dalle ore 10:00 alle 17:00 presso la sala Vetrata della Casa Grimani Buttari in Via Flaminia II° n. 111 - San Sabino di Osimo. Il Presidente Dott. Fabio Cecconi