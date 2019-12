Ritorna il presepe vivente alla Baraccola

Ritorna anche quest'anno l'emozione del Presepe Vivente alla Baraccola, un percorso suggestivo con tante novità che si snoda per più di un chilometro all'interno del parco della Chiesa di San Raimondo, con ingresso in Via Grandi N. 70

Circa 200 figuranti per vivere nei giorni 26-29 Dicembre ed 1 e 5 Gennaio dalle ore 16.30 alle 19.30 gli avvenimenti che ricordano la nascita di Gesù.

Lungo il percorso sarà possibile ammirare antichi mestieri e degustare specialità locali in un'atmosfera unica ed emozionante fino ad arrivare alla grotta della Natività.

L'intero ricavato dell'iniziativa sarà devoluto in beneficenza