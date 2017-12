Il fumo e la pioggia, l'alternanza tra giorno e notte e più di 50 personaggi: è il presepe di Montesicuro

Ruota panoramica, mercatini natalizi e luminarie non sono le uniche bellezze offerte quest'anno dal capoluogo per festeggiare il Santo Natale perché a Montesicuro c'è l'ormai storico presepe a cui Massimo Permeani e Gabriele Pergolini lavorano da oltre 40anni. Aperto dal 24 dicembre al 10 gennaio offre ai visitatori uno spettacolo dove è possibile ammirare più di 50 personaggi meccanici che svolgono i diversi mestieri di un tempo, dal macellaio al vendemmiatore, dalla signora che fila la lana al contadino che lavora in un bellissimo orto di pomodori rossi. Ci sono poi il fornaio, il boscaiolo, il fabbro, il falegname, la lavandaia, i pastori e tanti altri mestieri, tutti riprodotti in modo eccezionale.

Il fumo dai camini, l'alternanza tra giorno e notte con temporali e giorni di pioggia rendono questo presepe davvero unico. Si potrà dunque visitare per diversi giorni dell'anno nuovo e senza impegno il presepe al centro cittadino di Motesicuro. Nessun biglietto ma si potrà comunque donare un'offerta ai mastri presepai per sostenere le spese della creazione.