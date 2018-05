Resistenze: le vie e i luoghi della memoria in un libro

Il 15 giugno alle 18.30 al via la presentazione del libro di Giordano Vecchietti "Resistenze - le vie e i luoghi della memoria di Ancona". L'opra, pubblicata da Ventura edizioni di Senigallia, presenta un lavoro fatto dall'autore sulla toponomastica cittadina legata a vie e luoghi di Ancona che ricordano personaggi ed eventi dell'Antifascismo, della Resistenza e vittime dell'Olocausto. Censiti 73 siti nel territorio comunale, ognuno con una propria scheda esplicativa. Realizzato in collaborazione con l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, Sezione di Ancona, è un'agile guida soprattutto rivolta alle nuove generazioni ed alle scuole per meglio comprendere quanto accaduto nel 20° secolo prima con la dittatura fascista e la guerra e poi con la nascita della Repubblica italiana.

L'evento si tiene alla libreria Feltrinelli, in corso garibaldi, ed è aperto a tutti e gratuito.