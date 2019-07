Presentazione in biblioteca: le "briciole di bellezza" a Senigallia

Mercoledì 17 Luglio, alle ore 18:30, a Senigallia, nella suggestiva Biblioteca Antonelliana (Via dei Macelli, 1), si terrà la presentazione del libro di Filippo Cannizzo "Briciole di Bellezza. Dialoghi di speranza per il futuro del Bel Paese".



Il libro, pubblicato il 27 settembre 2018, è già vincitore di due premi:il premio Per la Filosofia 2018 e il premio internazionale Scriptura 2019. Il libro, attraverso uno stile originale in cui la narrativa si fonde alla saggistica, racconta di un viaggio attraverso la fragilità della bellezza dell’Italia, fra difficoltà e possibili soluzioni, proponendosi di indicare una strada possibile da percorrere per dare un futuro al Bel Paese: la via tracciata dalla bellezza della penisola italiana. Bellezza intesa come un elemento vivo, diffuso, presente in Italia. Bellezza come condivisione, cura dell’arte e della cultura, sostenibilità ambientale. Bellezza come possibilità di progresso, di crescita e di lavoro per il paese.



Introduce: Mauro Pierfederici, delegato alla Cultura e consigliere comunale di Senigallia mentre ad intervenire c'è Simonetta Bucari, Assessore alla Cultura del Comune di Senigallia. A seguire, degustazione a cura di "Cantinamezzanotte".