Aperi all'Opera: premio lirico Giuseppina Vitali

Sabato 12 ottobre andrà in scena la seconda edizione del Premio Lirico Giuseppina Vitali, intitolato alla celebre soprano cerretese vissuta a cavallo tra la fine dell’ ottocento ed i primi del novecento, epoca in cui fu acclamata protagonista nei più prestigiosi teatri d’Europa.

Il format, denominato Aperi all’Opera, avrà luogo come sempre presso il Teatro Casanova di Cerreto d’Esi, con ingresso e buffet alle 19,30, inizio concerto previsto intorno alle ore 21 e premiazione finale intorno alle ore 23. A metà programma è prevista inoltre l’esibizione degli Allievi della sede cerretese della Scuola Musicale Toscanini. La manifestazione, organizzata dal Gaave, sede cerretese dei Gruppi Archeologici d’Italia, è curata e diretta da Daniela Carnevali, coadiuvata dagli iscritti all’associazione che quest’anno hanno dovuto raddoppiare se non triplicare gli sforzi organizzativi ricadendo il Premio Lirico all’interno di una intensa tre giorni. Dall’11 al 13 ottobre infatti il Gaave ospiterà, oltre all’evento clou di Aperi all’Opera, le Giornate Nazionali di Archeologia Ritrovata, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il Patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con iscritti da tutta Italia che convoglieranno nel comprensorio per una serie di convegni a tema e visite guidate. Tornando ad Aperi all’Opera, ricordando che ad aggiudicarsi il premio della giuria nel 2017 fu il baritono azero Maharram Huseynov mentre il premio della giuria popolare fu appannaggio dell’armena Maria Sardaryan, va detto che anche in questa edizione la manifestazione si avvarrà della prestigiosa collaborazione dell’Accademia d’Arte Lirica di Osimo presieduta dal Direttore Artistico Vincenzo De Vivo. Sei gli allievi dell’Accademia in gara provenienti da quattro nazioni: il baritono Giuseppe Toia ed il soprano Ginevra Gentile dall’Italia, il mezzosoprano Anastasia Pirogova dalla Russia, il soprano Arsine Zargaryan dall’Armenia ed infine dalla Georgia il tenore Anzor Pilia ed il mezzosoprano Magda Chichiashvili. Altamente qualificata la giuria composta da: Maestro Simone Di Crescenzo, pianista, Consulente artistico Fondazione Toscanini di Parma; Maestro Marcello Filotei, compositore, critico musicale de L’Osservatorio Romano; Maestro Roberto Galletto, pianista, docente presso il Conservatorio Statale di Musica S.Cecilia di Roma; Beatrice Mezzanotte, mezzosoprano; Maestro Alberto Signori, Direttore artistico Fondazione Gioventù Musicale (sede di Fabriano). Di assoluto rilievo l’accompagnamento musicale al pianoforte che sarà affidato al Maestro Claudia Foresi, insegnante presso l’Accademia Lirica di Osimo e già docente in passato presso l’Accademia del Teatro alla Scala di Milano oltre che, attualmente, Maestro Collaboratore allo Sferisterio Macerata Opera Festival e al Teatro delle Muse di Ancona. A presentare la serata il fabrianese Andrea Fiorani, coadiuvato dalla curatrice del Premio Daniela Carnevali. Oltre al Premio “Giuseppina Vitali”, offerto dai Commercianti di Cerreto, che sarà assegnato al solista con il miglior punteggio espresso dai giurati, sono previsti una borsa di studio offerta da DESI Cucine ed il Premio Speciale “Brivido del Casanova”, quest’anno un’opera dell’artista cerretese Annalisa Cola, che sarà aggiudicata al solista più votato dal pubblico in sala.