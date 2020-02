Potatura dell'olivo: arriva il corso al maxi-garden

Sabato 22 febbraio, in collaborazione con l’Assam, si svolgerà presso i locali del Maxi Garden, ad Osimo in via Achille Grandi, un corso teorico-pratico di potatura dell’olivo tenuto da Barbara Alfei.

Il programma della giornata prevede dalle 9:00 alle 12:00 una parte teorica presso la sede e dalle 14:00 alle 17:00 una parte pratica nell'oliveto vicino. Il costo del corso è di 25 euro e la prenotazione è obbligatoria.