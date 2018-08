Porto Bello: torna il party al Mandracchio fra acrobazie, cibo e deejay set

Torna Porto Bello viale del sardone, l'evento che mescola arte, cibo, musica e divertimento che si tiene ogni estate. Quest'anno l'appuntamento è per sabato 1 settembre sulle banchine del Mandracchio. Interventi musicali del Three Funky Groove con hip hop, jazz ed elettronica per una serata che ha inizio dall'aperitivo fino a tarda notte.

Dalle 21.30 c'è "aria di circo" con lo spettacolo fatto di acrobazie, evoluzioni aeree e sorprendenti cambi di scena. Dalle 23.30 il deejay set del Tales la fa da padrone insieme alla visual art di Antica Proietteria.