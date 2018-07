Porto 'na birra: il sapore del luppolo spicca sulle ali della musica

Countdown in corso per l’attesissimo evento Porto ‘na birra, kermesse dedicata al luppolo che si tiene dal 4 all'8 luglio al Porto antico. La Cna di Ancona, in collaborazione con Comune e CCIAA di Ancona, propone cinque serate a tema birra artigianale ed agricola nell’ambito della manifestazione Ti Ci Porto al Porto Antico di Ancona. Da mercoledì 4 a domenica 8 luglio è anteprima del Festival “In bocca al luppolo” che si svolgerà poi ad ottobre: cinque giorni di musica e degustazioni, con più di 40 birre a disposizione e tanto, tanto divertimento. Dieci i birrifici e pub presenti, provenienti da tutte le Marche: Birrificio del Rio (Caldarola), Birra Millecento (Fabriano), Birrificio del Gomito (Agugliano), Birrificio del Gobbo (Camerano), La Gallica (Senigallia), Ibeer (Fabriano), Jester Birrificio Agricolo (Petritoli), La Firm (Marotta), Yalkys (Pesaro) e Jamaica Happy Pub (Ancona). Ricco anche il calendario degli eventi programmati per questo pre festival: si apre mercoledì 4 luglio con i Vegetaballs (trash rock), giovedì 5 sarà il turno di Decibel Dj set (rock, indie), venerdì 6 si esibiranno i King’s Head (tribute band dei Queen), sabato la band maceratese dei CaPaBrò ed infine domenica si chiude con lo spettacolo di “I dialoghi di Ettore e Stinga” con Ettore Budano e Stefano Calabrese.

L'eventi include anche il contest “Una canzone per te.. la birra”: i visitatori che, nelle cinque giornate dell’evento, si recheranno al porto antico e canteranno una canzone a tema birra, vinceranno una cena per due persone (fino ad esaurimento disponibilità) in una serata a scelta durante le imminenti Feste Medievali di Offagna, di cui Cna, da quest’anno, è partner.