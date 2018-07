Porto al tramonto: un brindisi con musica per chiudere la settimana

Un gustoso aperitivo al tramonto è l'ideale per finire in bellezza: domenica 15 luglio arriva Porto al tramonto, l'evento con deejay Davide Casaccia e Doda. Alla Rotonda, vicino all'arco Clementino, dalle 18 si possono provare cocktail e pestati al prezzo di 5 euro. Aperitivo con bruschette 4 euro e con pesce 5 euro. La musica chillout accompagna questo momento rilassante per chiudere al meglio la settimana.

L'evento è aperto a tutti fino alle 22.