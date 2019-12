Al via il 12 dicembre alle 18 l'incontro di presentazione del libro "Porte aperte. Viaggio nell'Italia che non ha paura". Il libro tratta dell'esperienza dei Corridoi Umanitari, modello di integrazione che dà nuova vita ai migranti e alle nostre comunità; interverrà l'autore Mario Marazziti, giornalista e scrittore autore di diversi libri, per anni editorialista per il Corriere della Sera, Avvenire, Famiglia Cristiana, Huffington Post e portavoce della Comunità di Sant'Egidio. Presidente del Comitato per i Diritti Umani e poi della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati dal 2013 al 2018, ha portato a termine tra l'altro la legge di sostegno ai disabili gravi "Dopo di noi", e quella sul recupero degli sprechi alimentari. È cofondatore della Coalizione Mondiale contro la Pena di Morte.

Dopo i saluti dell'associazione da parte della Presidente Gaia Baccani e delle istituzioni locali, insieme all'autore, che sarà intervistato dalla giornalista Dott.ssa Agnese Testadiferro, prenderanno la parola il Dott. Lorenzo Grilli, responsabile dell'associazione per le tematiche sociali e membro della Comunità di Sant'Egidio, e il Direttore della Caritas Diocesana Marco Mario D'Aurizio. L'incontro ha ottenuto il patrocinio della Provincia di Ancona e il sostegno di "Giovani per la Pace" e del Circolo Cittadino di Jesi. L’ingresso è libero e gratuito e ci sarà la possibilità di acquistare il libro.