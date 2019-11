Pornotossina: l'incontro con il movimento anti "siti hot"

Sabato 23 Novembre presso il Teatro Sperimentale di Ancona si svolgerà l'evento dal titolo Pornotossina. La conferenza sulla pornografia e sugli effetti che provocano i siti hot nel cervello. Ma non solo: Antonio Morra esporrà anche i pericoli di internet e delle trappole che girano sui social. Pornotossina è un movimento giovanile che insegue l'obbiettivo di smascherare la pornografia e i suoi effetti pericolosi.

Antonio Morra ha scritto un libro su uno dei più grandi fenomeni che toccano la società e fanno riflettere il mondo della chiesa e non solo. L'autore è laureato in Teologia presso la Fire School of Ministry (Charlotte, Nc, USA). Giornalista, blogger e autore del bestseller Porno Tossina, ai primi posti nella categoria “dipendenze” su Amazon, da oltre 10 anni svolge attività formative per adolescenti e giovani sia in Italia che all’estero. Il suo desiderio è addestrare le famiglie a proteggersi dai pericoli di Internet (pornografia, cyberbullismo e sexting), innescando una rivoluzione controtendenza che promuova il significato del vero amore. Antonio è sposato con Teresa ed è papà di Martin.



Il programma: