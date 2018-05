Il Bbq Porco del Conero alle cantine Moroder torna il 2 giugno con tutta l'energia e la musica del Vodkatronik. In consolle Caligual Sound System con Alpha, Diego e Nick mentre al mix Rapa e Apeless. Non mancano inoltre gustosi piatti e ottimo vino in una location originale ed esclusiva.

L'ingresso è libero e il party ha inizio alle ore 12 fino alle 23.