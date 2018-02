Pop Art by Urban: all'aperitivo di qualità si respirano gli anni Novanta

Ritorna al Seeport Hotel domenica 25 febbraio la serata Pop Art, il party alternativo all'insegna del divertimento di qualità. A partire dalle ore 19 al via la buona musica anni '90 e la proposta culinaria dello chef Umberto Bentivoglio, che renderà unico il momento dell'aperitivo grazie ad un un mix di sapori che spazieranno dalla cucina tradizionale al finger food. Dalle 21.30 in consolle saliranno i deejay Ale B, Gabri e Stritti per far divertire il pubblico fino alle 23 e 30.

I prezzi: dalle 19 alle 21.30, aperitivo a buffet, 20 euro. Dalle 21.30 in poi ingresso libero. I posti sono limitati è quindi gradita la prenotazione ai numeri: 333.3575017 (Carlotta) e 348.1459102‬ (Manuel).