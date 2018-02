Pop art: l'aperitivo al Seeport diventa artistico

Unire l'intimità di una location suggestiva ad un originale percorso artistico: da questa idea nasce pop art, il nuovo format dell'aperitivo al SeePort Hotel che si tiene domenica 4 febbraio dalle 19. Lo chef Umberto Bentivoglio renderà indimenticabile l'ora dell'aperitivo grazie ad un un mix di sapori che spazieranno dalla cucina tradizionale al finger food. Inoltre è possibile gustare un cocktaill comodamente seduti sui tavoli con vista, ascoltando i grandi classici del pop dagli anni '90 in poi, in un raffinato crescendo musicale che accompagnerà lo spettacolo dal vivo pensato appositamente per l'occasione.

I prezzi: dalle 19,00 alle 21.30, aperitivo a buffet: 20 euro. Posti limitati, è gradita la prenotazione. Dalle 21.30 in poi, ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni: Carlotta: 333.3575017 e Manuel ‭348.1459102‬.