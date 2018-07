Ponterosso festival: torna l'attesa gara tra le otto ugole d'oro

Torna sabato 28 luglio il Ponterosso Festival, la gara canora in piazza Salvo d'Acquisto che ogni estate propone le voci più interessanti del territorio. Otto partecipanti, quattro donne e quattro uomini, si sfidano a colpi di ugole per vincere i premi offerti dal supermercato Sì con te del quartiere Q2. Una sfida, ma anche uno spettacolo da non perdere, che vede sul palco i passi suadenti dei ballerini di flamenco della compagnia Tierra y mar. La serata, inoltre, è accompagnata dall'energia del presentatore Roberto Cardinali e, tra i sei giurati deputati a scegliere i vincitori, c'è anche la redattrice di Ancona Today, Teodora Stefanelli.

Jacopo Micantonio, anconetano di diciannove anni, è stato il vincitore del Ponterosso Summer Festival 2017 e quest'anno la battaglia si prevede ancora più agguerrita. La serata è gratuita, ha inizio alle 21.00 e, per l'occasione, come ospite d'eccezione per la prima volta ci sarà il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli.