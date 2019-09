Visita alle opere d'arte alla facoltà di medicina

Mercoledì 25 settembre, alle 11, in aula Luciani del polo Eustachio, nella facoltà di Medicina, a Torrette al via la visita guidata tra le opere del progetto Polytechne. Saranno presenti il Rettore Sauro Longhi, il Preside Marcello Mario D'Errico, il prof. Paolo Clini coordinatore della mostra, Valerio Dehò curatore della mostra e l'artista Elio Marchegiani.

La caratteristica del progetto Polytechne con cui l'Università Politecnica delle Marche celebra i 50 anni dalla sua fondazione, non è una semplice mostra d'arte ma un evento culturale che getta un ponte tra a cultura scientifica e la ricerca estetica. Il progetto viene articolato nelle 5 aree universitarie (Medicina, Economia, Agraria, Scienze e Ingegneria) e quindi non si tratta di un'esposizione d'arte ma di un evento che collega arte e artisti contemporanei alle discipline espresse dalle singole facoltà. Nel pomeriggio mercoledì, alle 14 si terrà un workshop dal titolo Future Day con l'artista Marco Bolognesi ospite del Corso di laurea in Ingegneria Edile e Architettura dell'Univpm, in Aula AT2 della Facoltà di Ingegneria. Le attività del workshop sono finalizzate alla realizzazione di un'opera d'arte in collaborazione con l'artista Marco Bolognesi, autore dell'opera The Place. L'ingresso è aperto a tutti.