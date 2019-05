Polverock: Rassegna di musica live, parole e immagini. Ecco il programma

Da sabato 4 a domenica 12 maggio al via Polverock: kermesse musicale che si tiene alla Polveriera del Cardeto.

La musica cosiddetta “giovane” sarà rappresentata sul versante musicale, e in quello delle parole e delle immagini, nell'arco di sei appuntamenti pomeridiani (ore 18,30) ciascuno dei quali basato su di un set di musica dal vivo per il quale ci siamo affidati a talenti locali. Due delle serate sono dedicate a forme musicali strettamente imparentate al rock, come il jazz o il blues. La rassegna cade a distanza di un altro cinquantenario importante: nel 1969 il rock diventa la colonna sonora del cambiamento; è l'anno di Woodstock, di Give peace a chance di John Lennon e di James Brown.

Polverock è iniziativa dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Ancona in collaborazione con l'associazione Il Mascherone. Tra gli altri soggetti e partner della rassegna vi sono il MAB Marche, il San Severino blues festival, Ancona jazz e il Liceo Rinaldini. Quest'ultimo ha organizzato alcuni focus, condotti dagli stessi studenti su indirizzo dell'insegnante Paola Piattella (di lingua e letteratura inglese): premiazione di concorsi letterari, laboratori di scrittura e set musicali. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito e si svolgono nella straordinaria cornice della Polveriera “Castelfidardo” del Parco del Cardeto che sarà al tempo stesso set musicale e teatrale e contenitore di immagini esposte lungo i suoi corridoi. Due le mostre in programma, quella intitolata Jazz Tales (foto di Viviana Falcioni) a cura de Il Mascherone, e quella intitolata Sings on the wall: Trent'anni di manifesti rock appiccicati al muro, a cura dell'Associazione Kathodik.

E' prevista infine la sistemazione di un bar in Polveriera a cura di “Café Americain”.

Questo il programma:

Sabato 4 maggio, ore 18,30

Inaugurazione mostra fotografica Jazz Tales (a cura di Viviana Falcioni) e mostra Sings on the Wall: trent'anni di manifesti rock appiccicati al muro (a cura de Il Mascherone e ass. Kathodik)

Ore 18,40. Bob Dylan, omaggio al premio Nobel per la letteratura, a cura di Sergio Sparapani. Set musicale: Emanuele Mochi e Slowband

Domenica 5 maggio, ore 18,30

Ancona Jazz 45 anni: Growin' Up with AJ

La Colours Jazz Orchestra e l'incontro con Bob Brookmeyer, a cura del M° Massimo Morganti

Giovedì 9 maggio, ore 18,30

Ancona Beat. Massimo Raffaeli presenta il libro di Massimo Papini Tra Dylan e Marx. Gli anni sessanta dei giovani. Set musicale: The Wanted & Gene Guglielmi.

Venerdì 10 maggio, ore 18,30

Down to Mississippi, viaggio alle radici del blues con le immagini e il racconto di viaggio sulla Highway 61, la musica dei Gunter Hotel e le parole di Mauro Binci, direttore artistico San Severino Blues

Sabato 11 maggio, ore 18,30

M'innamoravo di tutto. Fabrizio De Andrè e l'amore, a cura di Valentina Conti. Set musicale: Maria Grazia Barboni

Domenica 12 maggio, ore 18,30

La notte del laureato. Simon & Garfunkel. A cura di Simone Borghi e Claudio Simoncini da un'idea di Silvia Seracini (letture di Sergio Sparapani).



Sabato 11 maggio, ore 18, premiazione dei concorsi letterari Polverock (a cura del Liceo Rinaldini e di MAB Marche);

Domenica 12 maggio, ore 17, Laboratorio di scrittura Rock Tales. Ore 18, set musicale Imagine. Per iscrizione ai laboratori: turismo@comune.ancona.it. Ingresso libero a tutti gli eventi.