Polverock: ultimi incontri di parole e musica in blues

Dopo l'affollato concerto su Bob Dylan di sabato scorso, Polverock prosegue questa settimana con gli ultimi quattro appuntamenti. Giovedì 9 maggio le parole saranno quelle di Andrea Maccarone e Massimo Papini ("Il beat e gli anni sessanta dei giovani"), mentre le note le metteranno quelli della band di Ancona beat. Ospite speciale: Gene Guglielmi. Venerdì 10 maggio è invece il turno del blues: un suggestivo viaggio tra immagini, musica e parole lungo il Mississippi con, sullo sfondo, figure mitiche del calibro di Robert Johnson, Muddy Waters e gli altri padrini della musica del diavolo.

Questo il programma di giovedì e venerdì:

Giovedì 9 maggio, ore 18,30

Ancona Beat. Andrea Maccarone presenta il libro di Massimo Papini Tra Dylan e Marx.

Gli anni sessanta dei giovani. Set musicale: The Wanted & Gene Guglielmi.

Venerdì 10 maggio, ore 18,30

Down to Mississippi, viaggio alle radici del blues con le immagini e il racconto di viaggio sulla Highway 61, la musica dei Gunter Hotel e le parole di Mauro Binci, direttore artistico San Severino Blues. Mostre Sings on the wall: Trent'anni di manifesti rock appiccicati al muro e Jazz Tales aperte in occasione degli eventi. E' aperto anche il bar a cura di Café American.