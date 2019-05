Politica: Gianni Alemanno parla dei "sovranismi"

Gianni Alemanno affronta il tema del sovranismo: l’Associazione Culturale George Orwell presenta l'11 maggio alle 17 un appuntamento con il fondatore del Movimento nazionale per la Sovranità nonché autore del libro dal titolo "Manifesto del sovranismo"..

Dopo aver ospitato il filosofo Diego Fusaro e il prof. Matteo Simonetti, ora, a pochi giorni dalle Elezioni Europee, l’Associazione ha scelto di approfondire l’attualissima tematica del Sovranismo.L'evento è aperto a tutti e si tiene nella sala della ex Prima Circoscrizione, in via Cesare Battisti n. 11/C (zona Quartiere Adriatico).