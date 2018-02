Doppio duello, tra poeti e poetanti: ecco "Poetryfication"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Sabato 10 Febbraio 2018 alle ore 21 presso la Ex sede Finestre Rosse di Camerano (Via Loretana 172), la Consulta Giovanile del Comune di Camerano è lieta di presentare lo spettacolo “Poetryfication”. Nato dalle ceneri del successo dell’M&M Show, portato in scena ad Ottobre presso il bar/ristorante Zucchero a Velò di Ancona, e ideato da Mauro Cesaretti e Leonardo Balestra, questa volta assisterete ad un doppio duello, quello tra poeti e quello tra poetanti, che attraverso un percorso di dolore e consapevolezza, ma anche di gioia, porta a riscoprirci umani.

Un’indagine sui vincoli e sulle maschere della società contemporanea, da cui ci si può davvero liberare solamente con l’ascolto. In scena l’attore Leonardo Balestra, in un incontro/scontro con Nicolò Mattia, accompagnati dai due poeti Mauro Cesaretti e Marco Baldoni, immersi a loro volta in una battaglia di stile. A completare la dimensione sonora della performance la destrezza musicale di Alex Filippetti, alle prese con chitarra e cajòn, e Vittorio Veccia, all’handpan. Le liriche usate per l’occasione appartengono alla silloge “Se è Amore, lo sarà per sempre” di Mauro Cesaretti e alla raccolta “Wow” di Marco Baldoni. L’ingresso è gratuito e aperto al pubblico.