Poetryfication, alla riscoperta dell'animo umano

Sabato 10 Febbraio 2018 alle ore 21, presso la Ex sede Finestre Rosse di Camerano (Via Loretana 172), la Consulta Giovanile del Comune di Camerano è lieta di presentare lo spettacolo “Poetryfication”. Nato dalle ceneri dell’M&M Show, portato in scena ad Ottobre presso il bar/ristorante Zucchero a Velò di Ancona, e ideato da Mauro Cesaretti e Leonardo Balestra, questa volta assisterete ad un doppio duello, quello tra poeti e quello tra poetanti, che attraverso un percorso di dolore e consapevolezza, ma anche di gioia, porta a riscoprire l'umanità. Un’indagine sui vincoli e sulle maschere della società contemporanea, da cui ci si può davvero liberare solamente con l’ascolto.



In scena l’attore Leonardo Balestra, in un incontro/scontro con Nicolò Mattia, accompagnati dai due poeti Mauro Cesaretti e Marco Baldoni, immersi a loro volta in una battaglia di stile. A completare la dimensione sonora della performance la destrezza musicale di Alex Filippetti, alle prese con chitarra e cajòn, e Vittorio Veccia, all’handpan. Le liriche usate per l’occasione appartengono alla silloge “Se è Amore, lo sarà per sempre” di Mauro Cesaretti e alla raccolta “Wow” di Marco Baldoni. L’ingresso è gratuito e aperto al pubblico.