Note d'autore: poesia e musica senza confini con i JusTwo

Poesia e Musica è la manifestazione voluta dall’Amministrazione Comunale, nata su suggerimento di Nelusco Mantovani che ha, come aggregante, la musica, eseguita dal duo acustico JusTwo composto da Laura Biducci, voce e Francesco Fagiani, chitarra e loop, che reinterpreteranno una serie di brani internazionali di Pop-Rock. L'evento si svolgerà domenica 5 Agosto, ore 21,15, nella caratteristica Piazza Ortensio Targa, di Castelleone di Suasa con ingresso gratuito.



Insieme alla presentatrice Stefania Poletti e la lettrice Donatella Fratini, si alterneranno, sulla pedana di scena, 15 autori, di cui 3 giovanissime (in ordine alfabetico): D’Amico Maria Luisa, Fermi Vincenzo, Fiorelli Luciano, Gullà Elisabetta, Gullà Sofia, Innocenzi Raoul Davide, Landini Marisa, Magagnini Giovannino, Mantovani Nelusco, Mattioli Luigi, Merli Katia, Polidori Valeria, Prediletto Vincenzo, Savelli Maria Graziella e Sibilla Salvatore. A tutti i poeti, artisti e lettori sarà rilasciato un Attestato di Partecipazione ed un volumetto che raccoglierà tutte le opere declamate nel corso della serata. In caso di maltempo la serata si svolgerà presso il Cinema Suasa, sito in Via Repubblica, 3.