Poesia e musica: la rassegna per giovani poeti

"Poesia e Musica" è una rassegna annuale di poeti locali, istituita nel 2015 da Nelusco Mantovani che propose una serata di poesia da aggiungere alle manifestazioni estive, subito condivisa dall'Amministrazione Comunale, che, per vivacizzare la serata e per rendere più godibile l'ascolto, aggiunse l’accompagnamento musicale. Quest'anno la rassegna è giunta alla quarta edizione, che si svolgerà domenica 5 Agosto, alle ore 21,15 presso la caratteristica Piazza Ortensio Targa, ottenendo anche il patrocinio della Regione Marche.

La manifestazione, oltre agli adulti è dedicata ai giovani, agli scolari, agli studenti di ogni ordine e grado, che si sono cimentati qualche volta per diletto o per curiosità a scrivere una poesia, ma anche per coloro che non hanno mai pensato di farlo.



"Poesia e Musica" si presenta come iniziativa culturale, che unisce il ricordo e la passione per lo scrivere, con l'intento di suscitare sempre più interesse negli autori, diventando un appuntamento molto atteso.Si ricorda che la partecipazione alla serata è gratuita e le opere dovranno pervenire entro e non oltreil 31 maggio. Sul sito del Comune (www.castelleone.disuasa.it) è possibile reperire informazioni relative all’iscrizione e all’invio delle opere. Contatti: Tel. 071 966113, o alle e-mail: comune@castelleone.disuasa.it oppure castelleone.disuasa@gmail.com.