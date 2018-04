Poesia e musica 2018: al via la raccolta degli elaborati per la quarta edizione

L’Amministrazione Comunale di Castelleone di Suasa, con la partecipazione di Nelusco Mantovani presenta la quarta edizione di Poesia e Musica, serata dedicata a quanti avessero, nel corso degli anni, trasformato in versi i pr opri pensieri, sentimenti ed emozioni, che si svolgerà domenica 5 Agosto 2018, alle ore 21,15, in piazza Ortensio Targa. La manifestazione ha ottenuto, quest’anno, anche il patrocinio della Regione Marche. La partecipazione, gratuita, è aperta a italiani e stranieri, anche minorenni, purché residenti in Italia. Ogni autore dovrà inviare un massimo di tre poesie in lingua italiana che si attengano possibilmente ad una lunghezza di 35/40 versi ciascuna. Gli elaborati, rigorosamente in formato Word dovranno essere accompagnati dal modulo di adesione compilato in tutte le sue parti. E' gradito l'eventuale curriculum letterario o scheda bibliografica per introdurre l'autore nella serata di partecipazione. I temi delle poesie sono liberi ma non saranno accettate opere che presentino elementi razzisti, xenofobi, denigratori, pornografici, blasfemi o d'incitamento all'odio, alla violenza e alla discriminazione di ciascun tipo o che fungano da proclami ai partiti politici. Le opere devono pervenire entro e non oltre il 31 maggio 2018. I lavori potranno essere inviati nei seguenti modi: - per e-mail: comune@castelleone.disuasa.it - per posta o consegnati a mano all'indirizzo: Comune di Castelleone di Suasa, Piazza Principe di Suasa, 7, 60010 Castelleone di Suasa (AN), indicando sulla busta “Serata Poesia e Musica”. Tutte le poesie saranno pubblicate sul sito web dell’Amministrazione Comunale: http://www.castelleone.disuasa.it. Gli autori partecipanti cedono, a titolo gratuito, i diritti per la pubblicazione delle opere sul sito dell’Amministrazione Comunale di Castelleone di Suasa (www.castelleone.disuasa.it) e nel volumetto che sarà stampato per l’occasione.



Per maggiori informazioni si può contattare l'Amministrazione Comunale di Castelleone di Suasa: Tel. 071 966113, o ai seguenti contatti: comune@castelleone.disuasa.it oppure castelleone.disuasa@gmail.com.