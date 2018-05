Poesia e arti, torna il percorso espositivo multisensoriale "Similitudini"

Torna a Jesi la rassegna “Similitudini”, il percorso espositivo multisensioriale che promuove la poesia e le arti. In questo secondo appuntamento, si indagherà la doppia valenza ludica e didattica della poesia. Il primo dei due eventi proposti è una conferenza dal titolo “Centri orfici, Dino Campana e Carlo Carrà _ Visioni comparate tra arte e letteratura di inizio novecento”. Da una parte la poesia di Campana, nuova, mai vista prima, dove si amalgamano suoni e colori. Una poesia dal verso quasi indefinito, che oscilla tra la monotonia e nel contempo la molteplicità di immagini molto forti di annientamento e purezza. Dall'altra la pittura di Carlo Carrà, anch'essa innovativa. Erede della tradizione ottocentesca, ma che presto si trasforma in avanguardia, prendendo parte a tutte le vicende del rinnovamento artistico dell'epoca nuova, dal Futurismo alla metafisica, dal Novecento, ai Valori Plastici.

La conferenza sarà tenuta dal professor Roberto Cresti, titolare di cattedra dell'insegnamento di Storia dell'Arte Contemporanea presso l'Università degli studi di Macerata, già professore di Estetica e formatore in diversi ambiti. Nel corso della conferenza, aperta a tutta la cittadinanza, ma rivolta in particolar modo ai docenti, si cercherà un approccio legato al rapporto tra immagine e parola finalizzato alla valorizzazione di entrambe. La volontà è quella di proporre percorsi alternativi di fruizione del testo poetico per potenziarne la possibile ricezione anche e soprattutto da parte delle generazioni più giovani.

L'evento, grazie alla partnership del Liceo Artistico Mannucci, sarà certificato per il conferimento del credito formativo. Nella stessa direzione muove il secondo evento della manifestazione “Trovare titolo accattivante” uno Slam Poetry, ossia una gara di declamazione poetica. Lo Slam Poetry è una competizione in cui i poeti recitano propri versi, gareggiano fra loro e vengono valutati da una giuria composta da cinque persone estratte a sorte tra il pubblico, che ne decreterà quindi il vincitore. La manifestazione è inserita tra gli appuntamenti della L.I.P.S. (Lega Italiana Poetry Slam) e permetterà al primo classificato di accedere alle finali regionali.

Ingresso: libero

Per informazioni:

Biblioteca Planettiana (0731-538346)

e-mail: planettiana@comune.jesi.an.it

http://www.bibliotecaplanettiana.it