Il poema della furia: nuove sperimentazioni alla Fonte della Serpe

Venerdì 19 luglio alla Fonte della Serpe di Osimo Stazione al via una rappresentazione particolare di teatro studio con tre grandi artisti della musica e della recitazione: Il poema della furia. Un'interessante fusione di timbriche mediterranee elettronica e voce umana. Inizio spettacolo ore 22.



Per chi volesse fare aperitivo o cenare alla Fonte della Serpe, dalle ore 19,30 c'è il giardino per degustare i piatti vegetariani preparati con prodotti di stagione a chilometro zero. Per informazioni e prenotazioni: 373 7518889.