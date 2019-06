Playa solero: il weekend si balla fino al mattino

Il Playa Solero dà il via alle feste sulla spiaggia di Palombina nuova organizzando due eventi per scatenarsi fino all'alba: venerdì 28 giugno al via il remember anni '90 con deejay Ricky Esse. L'ingresso dopocena è gratuito mentre a cena c'è la possibilità di gustare un menù di carne o pesce a partire da 18 euro.

Sabato 29 giugno, invece, si cena e si balla fino alle 2 del mattino con Gianluca Gdj Binci. Lo stabilimento Playa Solero è il numero13, sulla spiaggia di Palombina nuova di Ancona (all'incirca presso il cavalcavia della stazione ferroviaria di Palombina).