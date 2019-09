Playa solero: si balla in spiaggia anche a Settembre

Sabato 7 settembre al Playa Solero di Palombina Nuova di Ancona torna il party solero dedicato alla musica del passato con September Morn dinner e disco.

L'ingresso per gli over 25 è gratuito tutta la notte e c'è la possibilità di fare cena con prenotazione obbligatoria al numero 340 0834457. In consolle c'è Gianluca Binci mentre ad animare la festa c'è il vocalist Andrea Pergolini.