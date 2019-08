Playa solero: per Ferragosto si sdoppia la festa

Il Playa Solero di Palombina prepara un doppio festeggiamento ferragostano: il 14 e 15 agosto due feste in spiaggia prendono il via per scatenarsi fino al mattino. Mercoledì 14 si parte con la Notte in bianco con deejay Alex T. L'ingresso è gratuito.

Giovedì 15 agosto, invece, al via la festa hawaiana dalle ore 17 con aperitivo e tanta musica. Alle ore 24 sarà possibile gustarsi lo spettacolo pirotecnico di Falconara visibile dai lettini dello stabilimento e, per chi vuole, si può cenare o fare un aperitivo cena in compagnia.