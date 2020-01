Platonov: si apre la finestra sul Cechcov sconosciuto

Sabato 11 gennaio alle 21 la stagione del Teatro La Vittoria di Ostra ospita Platonov da Anton Cechov, uno spettacolo del Mulino di Amleto riscritto da Marco Lorenzi, che firma anche la regia, e Lorenzo De Iacovo, interpretato da Michele Sinisi con Stefano Braschi, Roberta Calia, Yuri D’Agostino, Barbara Mazzi, Stefania Medri, Raffaele Musella, Giorgio Tedesco, Angelo Maria Tronca.

Lo spettacolo è una finestra su un lavoro giovanile incompleto di Cechov. Platonov è il fallimento dell’utopia del suo giovane autore che vuole raccontare la vita cogliendone appieno i più̀ profondi meccanismi. Il suo sforzo s’infrange contro la vita stessa e l’impossibilità di coglierla nella sua interezza in un dramma teatrale. L’azione si svolge nella tenuta di Anna Petrovna, in serate estive che il maestro elementare Platonov – conteso tra la moglie Sasha, la stessa padrona di casa e la giovane Sofja –, il figliastro di Anna e artista teatrale Vojnjcev, il ricco Porfirij, il figlio Kirill, giovane medico scriteriato, trascorrono tra fiumi di vodka. Una festa sopra la tragedia, per personaggi insolitamente comici malgrado l’insostenibile solitudine e l'inconsistenza della loro ricerca di amore.

Biglietti il giorno di spettacolo a partire dalle 18 al botteghino del Teatro La Vittoria (piazza dei Martiri, 1 tel. 338/6230078). Platea e palchi centrali 20 euro palchi laterali 17 euro e 12 euro (loggione). Riduzioni su abbonamenti e biglietti nei primi due ordini per under 29 anni, over 65, volontari ì del Comune di Ostra, convenzionati vari, titolari di Marche Cultura Card e Carta Regionale dello Studente. Prevendita nei punti AMAT/VivaTicket, sul sito vivaticket.it e al Call center dello spettacolo tel. 071/2133600. Informazioni: AMAT 071/2072439 e Teatro La Vittoria, piazza dei Martiri, 1 Ostra tel. 338/6230078.