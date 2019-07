Pizzagustando, al via il Festival della Pizza d'autore

Oltre 25 gusti diversi da assaggiare. A Polverigi torna Pizzagustando la quarta edizione dell’evento che, nato dalla collaborazione tra Comune, Confartigianato e Pro Loco con il patrocinio della Regione Marche, celebra e porta in piazza e per le vie del centro storico il gusto di una eccellenza tutta italiana e artigianale.

L’appuntamento è per domani (sabato 13) e domenica 14 luglio dalle ore 18.30 quando, oltre alla possibilità di degustare vere pizze d’autore, ci saranno anche show cooking con i maestri pizzaioli. Anche per quest’edizione il programma è ricco e prevede tra gli spazi di Villa Nappi e le vie principali del paese – 9 i punti di distribuzione per le pizze – anche laboratori per bambini e momenti d’intrattenimento. Essere in grado di mettere in relazione le nuove modalità di fruizione del patrimonio culturale, paesaggistico e di tradizione dei nostri borghi con la valorizzazione dei prodotti artigiani è una formula vincente, ha ribadito Marco Pierpaoli segretario generale di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino, questo è uno degli elementi distintivi del nostro progetto “ la via maestra” per la valorizzazione delle eccellenze. Il festival della pizza di Polverigi ha avuto un successo ed una attenzione crescenti e si sta caratterizzando sempre più per la qualità delle sue proposte. Pizzagustando, ha detto il presidente di Confartigianato Graziano Sabbatini è una iniziativa che, anno dopo anno ha saputo crescere per la sua capacità di apportare novità senza disperdere l’idea originaria che ne ha determinato la nascita, ovvero la celebrazione di una grande eccellenza artigiana.

Il Festival, ha sottolineato il sindaco di Polverigi Daniele Carnevali, è nato con lo scopo di promuovere il territorio e per far questo servono sinergie, l’elemento fondamentale che ne ha decretato il successo. Da quest’anno le ‘pizze d’autore’ saranno accompagnate dalle birre artigianali dell’Associazione Marche di birra. Il consigliere regionale Gianluca Busilacchi ha ribadito l’impegno della Regione Marche per la valorizzazione di questo prodotto per tutelare i birrifici e le loro produzioni di qualità, oggetto di una proposta di legge per sostenere una delle attività artigianali ed agro-alimentari che si sono maggiormente sviluppate negli ultimi anni. L’eccellenza artigiana e il prodotto tipico, ha detto Luca Casagrande responsabile territoriale di Confartigianato, rappresentano un biglietto da visita del territorio e delle sue peculiarità e, nella sua unicità, ne sintetizza la storia enogastronomica, la tradizione, il gusto. Giuliana Fagioli della Pro Loco di Polverigi ha ribadito come tradizione e tipicità si incontrano nell’abilità dei maestri pizzaioli di Pizzagustando, i veri protagonisti della manifestazione. Durante i due giorni si potrà scegliere tra tanti gusti di pizza diversi incluse le proposte gluten free.

Tra le pizze proposte tutte con ingredienti di altissima qualità, citiamo ad esempio la Norcia e Tartufo di Angelo Tantucci - pizzeria Capriccio di Monsano (con pomodoro bio cotto, prosciutto di Norcia, stracciatella e tartufo nero fresco), la Mortassi Sua de Il Ghiottone di Fabiano Moroni di Polverigi (con stracciatella, mortadella e paccasassi del Conero) e La Calabria dell’Arnia del Cuciniere di Claudio Api di Falconara (con passata di pomodoro bio, ‘nduia, caciocavallo podalico, fior di latte, cipolla di Tropea), la pizza “ conciata” della Locanda degli artisti di Andrea Battoccolo di Pianello Vallesina ( mozzarella, pancetta arrotolata a crudo, radicchio al forno, miele ai fiori di campo, conciato romano).

Ecco chi saranno i pizzaioli protagonisti di questa edizione: