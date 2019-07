Pizza & cocktail: serata alternativa al Rustico

Venerdì 26 luglio ad Ancona, da Rustico, in via Brecce bianche 27, arriva la cena golosa in giardino con la serata Pizza&Cocktail.

Drink innovativi, proposte contemporanee e abbinamenti insoliti: è questa la ricetta dell serata alternativa nel locale anconetano aperto da poco più di un anno. Protagoniste tante nuove pizze gourmet con gusti golosi in un ambiente giovane. E' consigliata la prenotazione al numero 3337475740.