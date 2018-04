la piramide quizIl gioco a quiz "La Piramide" sbarca al Jamaica happy pub di Ancona l'11 aprile. Un format ormai rodato, pensato per divertirsi in compagnia di amici e parenti. Ogni tavolo avrà la sua pulsantiera e ci si potrà sfidare in tre manche. In palio ci sono tanti premi da conquistare.

Per informazioni: 3779516093.

