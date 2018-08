Dopo il successo ottenuto in inverno con il tour teatrale che ha registrato sold out in ogni tappa ed il record di ascolti della terza stagione di “Emigratis”, Pio e Amedeo tornano con il loro tour estivo a Porto Recanati l'8 agosto all’arena Beniamino Gigli.

I biglietti sono disponibili su Ciaotickets da 26 euro.