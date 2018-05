Pinzi Monio: il comico e la spalla al Museo del giocattolo

In arrivo Pinzi Monio: il 5 maggio al museo del Giocattolo si alza il sipario sullo show comico tutto da ridere. Lo spettacolo ha inizio alle 21 e ripropone in chiave moderna uno dei classici della comicità mondiale, ossia il comico e la spalla. Portato in scena da Andrea Toppi e Stefano Murru, si ispira all'arte dei fratelli De Rege e della coppia composta da Walter Chiari e Carlo Campanini. Il "tonto" è rappresentato dal balbuziente, che oltre parlare in modo disarticolato crea situazioni divertenti con il suo modo di esprimersi dando luogo a racconti dal contenuto esilarante e gag che terminano spesso in divertenti inseguimenti. Il colto è l'amico di sempre, quello che cerca di erudire il compagno e di aiutarlo a risolvere situazioni ingarbugliate dando vita alle situazioni comiche portate all'eccesso dall'amico. Tutto lo spettacolo e costituito da "siparietti "introdotti e conclusi con commento musicale, come nella migliore tradizione delle antiche scenette. Lo spettacolo è aperto a tutti, non ci sono riferimenti politici né parolacce.

I posti sono limitati ed è fortemente consigliata la prenotazione . Ingresso 10 euro con degustazione di vini e dolce a fine spettacolo. Per prenotazioni: 3456251238