Pintus: sold out lo spettacolo "destinato all'estinsione"

Destinati all'estinsione: questo il titolo emblematico dello spettacolo del comico Angelo Pintus che si tiene mercoledì 21 novembre al teatro delle Muse di Ancona.

Uno spettacolo ironico e irriverente per parlare dei tempi moderni, delle abitudini social e non, ma, soprattutto, del futuro della società. L'evento è sold out da settimane e ha inizio alle ore 21.