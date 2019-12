Pinocchio al cinema Excelsior inaugura la stagione natalizia

Inizia con il film Pinocchio di Matteo Garrone la programmazione natalizia al cinema Excelsior di Falconara Marittima. Il film è un inno alla gioia, un romanzo di formazione che deforma la realtà per scoprirne nel fantastico l’essenza più profonda.

Il famoso regista porta il racconto di Collodi su grande schermo con un Roberto Benigni che diventa Geppetto dopo essere stato il burattino, in una versione più fantasy e ironica rispetto agli adattamenti precedenti, in sala in seicento copie dal 19 dicembre.

Questi gli spettacoli previsti al cinema di Falconara: