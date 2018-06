Concerto di musica sacra: le voci dei new vocal ensemle in Pinacoteca

Al via domenica 24 giugno alle 21.30 gli appuntamenti estivi del New Vocal Ensemble ospite in numerosi concerti e rassegne in diversi Comuni della Regione Marche. In programma le opere del compositore senigalliese Marco Ferretti che riportano in vita pensieri e parole di grandi autori del passato, poeti e santi, la cui scrittura contemporanea si fonde ad elementi ritmici e armonici dal sapore arcaico. Saranno le voci del soprano Ornella Politi, del baritono Carlo Giuseppetti e dello stesso maestro Ferretti, occasionalmente anche con flauti e altri strumenti, a trasportare il pubblico in un ascolto senza spazio e senza tempo.



Tre gli appuntamenti in programma a Senigallia, nella Pinacoteca Diocesana in piazza Garibaldi 3, domenica 24 giugno, 15 luglio e 26 agosto 2018 alle ore 21:30. I concerti, ad ingresso libero, ispirati al dogma dell'Immacolata Concezione definito dal pontefice senigalliese Pio IX l'8 dicembre 1854, sono realizzati in collaborazione con Associazione Vespero per l'Arte, la Cultura e lo Spettacolo di Fregene-Fiumicino (Rm), Consulta per la Cultura del Comune di Senigallia e patrocinati dalla Diocesi di Senigallia.