Pikkanapa: tre giorni tra grilli, piante e coraggiosi mangiatori di peperoncino

Pikkanapa festeggia il suo primo ed importante traguardo. Compie infatti cinque anni il festival marchigiano che unisce Peperoncino e Canapa e che si conferma ormai punto di riferimento nell'ambito delle manifestazioni nazionali del settore. Come sempre si svolgerà nelle piazze del centro storico nei giorni 31 agosto,1 e 2 settembre con il sostegno e la collaborazione del Comune di Jesi. In programma una ricca offerta costituita da degustazioni e convegni, il tutto condito da mostre mercato in cui saranno presenti espositori provenienti da tutta Italia, musica dal vivo, balli popolari e altre piacevoli sorprese. L’evento, nato nel 2012 ha da sempre lo scopo di far conoscere il peperoncino e la canapa, la loro storia, la loro cultura e le svariate modalità di utilizzo.

Ospite d’eccezione di questa edizione sarà Giancarlo Gasparotto, in arte Jack Pepper, campione italiano dei mangiatori di peperoncino che, oltre ad incontrare appassionati e curiosi del pikkante nell’incontro Gli amici del peperoncino che si terrà nel pomeriggio di sabato primo settembre, sarà anche il mattatore della innovativa gara tra “mangiatori di fuoco” che si svolgerà la sera. Da segnalare la conferenza di apertura del venerdì alle ore 18.00 per la presentazione del progetto “rete canapa: la multifunzionalità della canapa nel settore agricolo" che vede i Comuni di Jesi e Fabriano affiancarsi ad Associazioni di categoria ed imprenditori privati per la costituzione di una filiera produttiva che possa riportare la Canapa ad avere un ruolo di primo piano nell’economia locale, ruolo che ha ricoperto fino agli anni ’50. Imperdibile anche il corso di formazione sulle fasi e tecniche agronomiche per la produzione in pieno campo di Cannabis Sativa L. organizzato dalla Italian cannabis business school, un corso propedeutico alla formazione professionale per acquisire le competenze di Cannabis auditor; mentre alto è il tasso di curiosità per quattro grilli in padella, il cooking show (quindi esclusivamente dimostrativo) sul “cibo del futuro” con curiose ricette pikkanti a base di insetti preparate dallo Chef Alessandro Gabrielloni e a cura della Pro Loco Jesi. Infine, per gli amanti della gastronomia, in Piazza Federico II ci saranno cinque stand che prepareranno primi e secondi piatti, pizza e dolci fino ai fritti; inoltre anche quest’anno Pikkanapa ha l'onore di poter vantare la collaborazione con ben ventuno tra locali e ristoranti jesini che per tutta la durata della manifestazione proporranno cibi e bevande a base di Peperoncino e Canapa.