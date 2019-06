Pijamaparty live a Loreto: il punk suona "come gli pare"

La band Pijamaparty sale sul palco del Reasonanz di Loreto il 7 giugno. Ca$h Machine è il titolo del primo album della band toscana che suona rock, punk, funk e skunk. La musica dei PJP è immediata e diretta, facile da ascoltare e da ballare. $ilvia (voce), CumZ (basso), Hanif (chitarra), Vic (tastiere) e Mug (batteria) fanno si esibiscono in maniera libera e senza preconcetti. Inoltre, un'ora di show, spazio anche per cover a sorpresa e pezzi inediti della band.



L'evento ha inizio alle 22 ed è ad ingresso libero. Per informazioni: 389 0016545.