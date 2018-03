Pigiami: allo Sperimentale torna il pluripremiato spettacolo per i piccoli

Torna in scena domenica 18 marzo alle 17 al teatro Sperimentale lo spettacolo Pigiami. Dopo 30 anni e oltre 1.600 repliche in giro per il mondo, pigiami prosegue la sua avventura con la medesima carica di energia scenica e innovazione teatrale, dimostrando a tutt’oggi di possedere un linguaggio sempre attuale di una rara freschezza e longevità, che ne fa un vero e proprio classico del teatro per i giovani. Nato come spettacolo per il pubblico dei più piccoli, è stato rappresentato sia per gli adulti che per i ragazzi, in diversi paesi tra cui: Italia, Francia, Gran Bretagna, Spagna, Stati Uniti, Canada, Croazia E Belgio.

La stanza da letto di un adulto che, nella quiete della sera, scopre il piacere di ridiventare bambino; un luogo dove curiosità reciproca e tenerezza si alternano in una girandola che ha il colore dominante di una nuova amicizia. Un evergreen che invita a non perdere mai la voglia di giocare e sognare. Spettacolo per bambini dai 3 anni. Biglietto € 5,00 (€ 4,50 ridotto Marche Teatro card)