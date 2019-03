Piccoloatelier: retrospettiva di una giacca in mostra alla Mole

Sabato 30 e domenica 31 marzo, un week end all’insegna della moda con la mostra Retrospettiva di un atelier e della sua giacca e il Collection Show di Piccoloatelier, alla sua sesta edizione, per il terzo anno consecutivo celebrata alla Mole Vanvitelliana di Ancona, organizzata con il patrocinio di Comune di Ancona, CNA Ancona e Fondo Mole Vanvitelliana. In esposizione e in passerella le giacche e i capi creati da Cristina Tajariol, stilista anconetana e titolare dell’azienda made in Marche, pensati per la prossima primavera estate.

Sabato 30 marzo alle ore 18 inaugura la mostra Retrospettiva di un atelier e della sua giacca presso la Sala Boxe della Mole Vanvitelliana. Un vero e proprio show room aperto al pubblico dove sarà possibile provare la “Giacca 24” primavera estate 2019, capo iconico di Piccoloatelier, prodotto di un accurato lavoro sartoriale. All’interno della mostra sarà allestito il racconto fotografico della storia di Piccoloatelier dagli inizi fino ad oggi con il progetto grafico affidato alla giovane archietto Elena Sartini e le proiezioni video realizzate dai giovanissimi creativi e videomaker Alessandro Giorgini e Tommaso Giantomassi. La mostra rimarrà aperta anche domenica 31 marzo dalle ore 10 alle 18. Ingresso libero.

Domenica 31 marzo inaugura alle ore 18.30 La Mole atelier Spring summer collection 2019 presso la Sala Boxe Omero, allestita per l’occasione da Rinoteca, Tende Tendenze, Effetto Luce. Realizzata con il contributo di ArteNascosta, Ottica Manna, Bugaro Immobiliare​, DM Parrucchieri, Studio Farinelli, Pontani Bijoux, Techinform e grazie al coinvolgimento di imprese ed enti partner non solo locali. Alla realizzazione della sfilata hanno collaborato anche i giovani studenti del Sistema Moda dell’ISTAVS Vanvitelli Stracca di Ancona che hanno trovato in Piccoloatelier uno spazio di formazione unico nel settore in questo territorio. Piccoloatelier una factory creativa che ha come obiettivo quello di creare opportunità di crescita professionale attraverso l’ideazione di progetti legati rivoltI ai giovani talentuosi che vogliono affacciarsi al mondo del fashion e del design. La sfilata sarà introdotta dalla performance di danza contemporanea “Come un abbraccio” con due grandi ballerini professionisti: l’anconetana Sara Lippi, del corpo di ballo della Fondazione Arena di Verona e Homar Perchiazzo allievo del Teatro alla Scala di Milano e membro del Conseil International de la Danse. La sfilata è riservata ai clienti di Piccoloatelier handmade couture ed è solo su invito​. In chiusura all’evento il djset di Renzo Master Funk. A tutti gli ospiti di Piccoloatelier sarà offerto un aperitivo marchigiano a cura di Si con te superstore Collemarino, Casa Vinicola Garofoli, Acqua Roana e con il prezioso contributo della cooperativa Lavoriamo insieme.