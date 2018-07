A piccoli passi: tanti "sassolini" in scena per imparare a crescere

I racconti della difficile ma affascinante avventura di crescere: al via il 24 luglio lo spettacolo "Sassolini" al Teatro delle Muse, nella sala Melpomene. Lo spettacolo d'attore e di figura dai 3 anni è con con Nicoletta Briganti, Lino Terra, Natascia Zanni per la regia di Lino Terra. Costo del biglietto: 4 euro.



La strada per diventare grandi può essere lunga e faticosa, bisogna avere pazienza, procedere a piccoli passi, senza fretta e senza paura. Ogni giorno è una nuova tappa, una nuova avventura: non è necessario correre, ma è importante andare sempre avanti e qualche volta, quando ne vale davvero la pena, ci si può riposare all’ombra di un albero o sulla sponda di un fiume.