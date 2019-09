Piccoli passi al museo: l'attività per famiglie alla ricerca di creature fantastiche

Domenica 22 settembre alle ore 16.30 al Museo Archeologico Nazionale delle Marche si ricomincia con una nuova edizione di Piccoli passi al museo, una serie di appuntamenti mensili dedicati ai bambini e alle loro famiglie.



I bambini, accompagnati dal personale del museo, andranno alla ricerca degli animali fantastici e delle creature immaginarie che si nascondono nella vasta collezione del museo. Solamente osservando i piccoli dettagli degli antichi reperti e scrutando accuratamente gli affreschi dei soffitti d Palazzo Ferretti i partecipanti riusciranno a scovare grifoni, sfingi, centauri e altro ancora. A seguire, l’attività proseguirà in laboratorio dove ogni bambino potrà dare vita al suo animale fantastico. E’ gradita la prenotazione al numero 071 202602. Il prezzo del biglietto d’ingresso è gratuito per i giovani fino ai 18 anni, a pagamento per gli adulti.