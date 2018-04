Torna Picciafuoco: il micro festival di burrattini approda alla Mole

Torna ad Ancona Picciafuoco, il micro festival di burattini diretto e organizzato dal burattinaio Vincenzo Di Maio di Teatrino Pellidò in collaborazione con l’associazione Nie Wiem e con il contributo degli Assessorati alla Partecipazione democratica e alle Politiche Educative del Comune di Ancona e del Museo Tattile Statale Omero. Sabato 28 e domenica 29 aprile, dalle ore 16 alle 19, quattro burattinai professionisti monteranno alla Mole Vanvitelliana la loro baracca e i loro burattini, emozionando e meravigliando con i loro spettacoli grandi e piccoli.

In contemporanea sarà visitabile negli spazi del Museo Omero la mostra “Testa di legno” (ore 16 – 19) che esporrà i lavori di Brina Babini, una delle più brave scultrici di burattini d’Italia: in mostra teatrini della tradizione italiana e i personaggi di Lupin e della banda del Passatore. Sarà possibile inoltre ammirare la burattinaia al lavoro mentre scolpisce da un cubo di legno una testa di burattino. Due giorni con l’antico teatro dei burattini che riesce a parlare a tutte le generazioni: un linguaggio senza tempo e in continua evoluzione da almeno cinque secoli. Ingresso libero agli spettacoli e alla mostra. In caso di maltempo sala coperta.