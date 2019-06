Pic nic risorgimentale: dame e cavalieri all'ombra del Forte

Domenica 30 giugno, dalle ore 18, nel suggestivo parco del forte Altavilla, l'Accademia di Danze Ottocentesche di Ancona, con il patrocinio del Comune di Ancona, propone un picnic ambientato in epoca risorgimentale con scene di vita civile e militare.

Il picnic, originariamente in programma nel mese di maggio, era stato rinviato a causa del maltempo. Dame con i prendisole e cavalieri in raffinati abiti d'epoca passeggeranno per il il parco del Forte di Pietralacroce, poseranno i loro cesti contenenti prelibatezze e porcellane vintage su tovaglie ricamate, si giocherà a croquet e si danzerà con l'aiuto del maestro di danza. Previste attività didattiche e di intrattenimento con la collaborazione del Gruppo risorgimentale e della Cavalleria Cesena. Il pubblico è invitato a partecipare attivamente portando l'occorrente per la propria merenda. Si raccomanda, come per altri eventi parchi realizzati negli anni precedenti, di evitare l'utilizzo di oggetti in plastica.