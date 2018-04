Primo maggio: pic nic al parco privato di villa Sant'Amico

L'Antica Cantina Sant'Amico organizza un appuntamento di relax e tradizione con il pic nic del primo maggio sui prati dell'Orangerie di Villa Sant'Amico. L'evento prevede un intera giornata, dalle 13.00 alle 18.00, presso il parco privato di Morro d'Alba. All'arrivo degli ospiti verrà fornito il cestino da godersi sul prato della Orangerie oppure all'ombra di alberi secolari. Il cestino include tutto l'occorrente per il pic nic tra cui panino con porchetta, pecorino, fave e altre tipicità. Inoltre viene fornito anche il vino di produzione propria (Lacrima di Morro d'Alba DOC, Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC, Rosato), acqua e il classico finale di Grappa Bijoux di Lacrima o Visciola Sant'Amico. Alle ore 16.30 partirà una bella escursione guidata facoltativa per esplorare i 12 ettari di parco, percorrendo un antico sentiero riscoperto tra alberi secolari. Per chi desidera viene anche proposto il tour guidato delle cantine storiche della tenuta.

Informazioni e prenotazioni al numero 0731 63982.